In slechts twee landen zijn er meer coronadoden per inwoner dan in België: wat zegt dat gegeven?

Het coronavirus maakte tot gisteren 828 dodelijke slachtoffers in België. Er zijn slechts acht landen waar er al meer doden geteld zijn. Italië is met 13.155 doden het zwaarst getroffen land. Als we het aantal covid-19-doden per inwoner bekijken, zijn in ons land al 71 doden per miljoen inwoners gevallen. Van alle landen ter wereld ligt dat cijfer alleen in Italië (218) en Spanje (194) hoger. Is dat laatste cijfer, het aantal doden per inwoner, niet de eerlijkste vergelijking?