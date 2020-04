“Clubmedewerkers technisch werkloos terwijl voetballers van dezelfde club nog miljoenen krijgen, is moreel verkeerd”

Een voetbalclub die zijn medewerkers technisch werkloos maakt terwijl diezelfde club profvoetballers wel nog miljoenen euro’s blijft betalen. In Engeland lachen ze niet met de laatste maatregel van topclub Tottenham Hotspur. “Moreel verkeerd”, zo oordeelt parlementslid Julian Knight. “Ik dacht dat de regering gewone mensen ging helpen. Geen clubs die spelers tien tot twaalf miljoen per jaar betalen”, reageert ex-trainer Harry Redknapp.

Eén dag nadat Tottenham Hotspur aankondigde dat het twintig procent zal betalen op de loonkost van zijn medewerkers, is de hel losgebroken in Engeland. “Waar ik aanstoot aan neem, is dat ik voetballers zie die grote sommen geld krijgen terwijl ze daarvoor voor een deel afhankelijk zijn van de belastingbetalers”, doelt parlementslid voor de Conservatieve Partij Julian Knight bij The Daily Mail op het geld dat de overheid moet betalen aan de clubmedewerkers die nu technisch werkloos zijn.

“Ik vind dit moreel verkeerd en niet waar de technische werkloosheid van de regering voor bedoeld is. Waarom kunnen die clubs medewerkers die niet met het sportieve te maken hebben geen honderd procent blijven betalen, door met geld van de ene kant van hun business de andere te bekostigen? Dit is gekkenwerk en helpt het imago van het voetbal niet.”

Ook ex-trainer Harry Redknapp maakt zich boos op zijn voormalige baas. “Ik kan dit nauwelijks geloven”, fulmineert hij in The Sun. “De spelers moeten ook inleveren. Dit is niets voor een grote club als Tottenham. Ik dacht dat de regering gewone mensen zou helpen, of kleine zaken die het moeilijk hebben. Maar je hebt het hier over een club die spelers tien tot twaalf miljoen pond per jaar betaalt. Tottenham is eigendom van Joe Lewis, één van de rijkste mensen ter wereld, en zijn club vermindert de loonkost van clubmedewerkers met twintig procent.”

Tottenham-baas Daniel Levy gaf intussen al aan dat de spelers ook zouden moeten inleveren, maar voorlopig is daar nog geen officiële overeenkomst over. In de Premier League wachten ze de uitkomst van het overleg met de spelersvakbond af.

In België, waar de budgetten heel wat kleiner zijn, heeft de Pro League de Belgische profvoetbalclubs opgeroepen “alleen om dringende economische redenen” beroep te doen op de technische werkloosheid. Ze vrezen anders een verkeerd signaal te geven aan de politiek. Toch plaatste Anderlecht vorige week al een groot deel van zijn clubmedewerkers op technische werkloosheid, al moesten de spelers ook wel een maand loon inleveren. Waasland-Beveren zette woensdag zowel zijn staf als zijn spelers op technische werkloosheid, nadat eerder ook al het noodlijdende Lokeren, KSV Roeselare en Virton tot dezelfde maatregel waren overgegaan.