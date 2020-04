Amerikaans voetbal MLS heeft nu ook eerste coronageval

In de Major League Soccer heeft voor het eerst een speler positief getest op het coronavirus. Hij verdedigt de kleuren van Philadelphia Union, zo heeft de club woensdag gemeld.

De identiteit van de speler werd niet bekendgemaakt. Hij heeft lichte symptomen, voelt zich goed en is in quarantaine gezet. Philadelphia Union beklemtoont verder dat er geen enkel ander positief geval is binnen de club. Sinds het Major League Soccer-seizoen op 12 maart werd geschorst wegens de coronacrisis heeft geen enkele speler of staflid het trainingscentrum of stadion betreden. Het MLS-seizoen ligt nog zeker tot 10 mei stil.