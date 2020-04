In de VS slapen ze op parking, in Australië in vijfsterrenhotels, maar wat doet Vlaanderen met de daklozen in tijden van corona?

In Las Vegas doet de parking van een honkbalstadion dienst als daklozenopvangcentrum. Social distancing regelen ze daar met parkeerplaatsen. In het Australische Perth worden daklozen dan weer ondergebracht in een luxueus vijfsterrenhotel. Maar hoe gaan Vlaanderen en Brussel om met onze daklozen? “De gemeentes hebben hun verantwoordelijkheden genomen”, klinkt het. Maar voor de initiatieven die zich bekommeren om de allerzwaksten, is het roeien met de riemen die ze hebben.