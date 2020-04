Viroloog Steven Van Gucht: “Mondmaskers hebben weinig zin voor gewone burger op straat”

Steven Van Gucht, viroloog en interfederaal woordvoerder van het crisiscentrum, heeft donderdag tijdens de dagelijkse persconferentie over het nieuwe coronavirus de boodschap herhaald dat mondmaskers weinig zin hebben voor de gewone burger op straat. “Maskers dragen is geen garantie tegen besmetting.”

Van Gucht reageerde zo op de discussie die de jongste dagen oplaait over het nut van het al dan niet gebruiken van dergelijke mondmaskers. In het straatbeeld duiken die steeds vaker op.

“We hebben hier al vaak over gecommuniceerd, maar het thema leeft nog heel hard. Er is veel angst en ongerustheid bij de mensen hierover. Dat is heel begrijpelijk. Er is een grote vraag om meer maskers te dragen”, zei hij.

“Maar we willen toch onze boodschappen uit het verleden herhalen. Het is belangrijk dat we afstand houden van elkaar, dat we met onze handen van ons gezicht blijven en dat we onze handen regelmatig wassen. Het dragen van maskers draagt daar weinig aan bij. Maskers dragen is geen garantie tegen besmetting. Het is veel belangrijker om afstand te houden en onze handen te wassen”, zei hij.

Van Gucht wees erop dat de maskers wel zin hebben voor mensen die de afstand niet kunnen bewaren, omwille van bepaalde activiteiten. “Dan denk ik in de eerste plaats aan onze zorgsector, aan onze hulpverleners, ook de mensen in de woonzorgcentra. Maar voor de gewone burger in de straat hebben ze eigenlijk weinig zin.”