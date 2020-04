Rode Kruis Vlaanderen: “Bloedtesten sporen geen corona op, wel antilichamen”

Rode Kruis Vlaanderen stuurt vanaf donderdag bloedstalen van bloeddonoren door naar Sciensano waar ze onderzocht worden op antilichamen van corona. “Het zijn dus geen coronatesten, maar testen op de anitlichamen die bepalen of iemand weerstand tegen het virus heeft of niet”, verduidelijkt Rode Kruis Vlaanderen.

Bloeddonoren die de komende weken een bloedgift doen bij Rode Kruis Vlaanderen, kunnen hun toestemming geven dat hun bloed getest wordt op antilichamen tegen het coronavirus. Op die manier hoopt Sciensano, het Belgisch instituut voor Gezondheid, in kaart te brengen hoeveel mensen weerstand ontwikkelen tegen Covid-19.

“We merken dat veel donoren nu denken dat ze bij een bloedgift automatisch getest worden op corona, maar dat klopt natuurlijk niet,” zegt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen. “We sporen naar antistoffen die mensen meestal krijgen wanneer ze al in contact kwamen met het virus en niet naar een besmetting. Dit wil niet zeggen dat die mensen ook ziek zijn geworden, veel donoren zijn zich er niet van bewust dat ze antistoffen in zich hebben.”

Mogelijk zijn enkele donoren toch besmet wanneer ze bloed doneren maar dat stelt geen probleem voor hun bloedgift. “Mochten ze besmet zijn, dan is de virale lading in hun bloed zo laag dat ze niet kan uitbreken bij een ontvanger”, verklaart Tassignon. “Het virus is niet overdraagbaar via bloed.” De antilichamen kunnen tot een jaar in het lichaam aanwezig zijn. Bij een tweede golf van coronabesmettingen zal de opgebouwde groepsimmuniteit ervoor zorgen dat het virus minder hard toeslaat.