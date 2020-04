Twee winkeldieven aangehouden die agenten bedreigden met besmetting corona in Lebbeke

Lebbeke - De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft twee winkeldieven aangehouden omdat ze ermee dreigden om de agenten die hen oppakten in Lebbeke te besmetten met het coronavirus. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De winkeldiefstal gebeurde dinsdag rond 16.15 uur in warenhuis AD Delhaize in de Stationsstraat in Lebbeke. “Een man is de winkel binnengegaan en heeft een aantal producten meegenomen (voedingswaren en drank twv 95 euro), terwijl zijn kompaan buiten stond te wachten. Toen de eerste verdachte buiten kwam, vluchtte hij weg met de buit. Tijdens zijn vlucht duwde hij de uitbaatster opzij. De tweede verdachte kon op de parking van de winkel door de politie van Buggenhout/Lebbeke gevat worden”, zegt het parket.

Die 31-jarige man uit Schaarbeek werd meegenomen in de politiecombi. “Tijdens de rit naar het bureel was hij verbaal agressief en zei hij besmet te zijn met corona. Hij hoestte meermaals in de richting van de agenten en zei dat hij hen ook ging besmetten”, stelt het parket. “De tweede verdachte, een 37-jarige man uit Ottignies, kon gevat worden aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke. De buit van de winkeldiefstal werd bij hem aangetroffen. Bij zijn arrestatie riep hij naar de agenten dat hij ziek was, dat hij besmet was met corona, en dat hij de agenten ook ging besmetten. Hij uitte nog meer bedreigingen aan het adres van de politieagenten en zei dat iedereen in het ziekenhuis zou belanden. Hij werd eveneens opgesloten in de cel waar hij nog steeds zeer agressief tekeer ging. Hij bleef roepen dat hij iedereen ging besmetten.”

De twee mannen waren dronken en konden pas na ontnuchtering verhoord worden. Ze werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde voor diefstal met geweld of bedreiging, valse mondelinge berichten over gevaar voor aanslagen op personen of eigendommen waarop criminele straffen zijn gesteld en de verspreiding van “klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken”. Het parket tilt zwaar aan de feiten en vroeg de aanhouding van beide verdachten. De onderzoeksrechter liet beide mannen onder aanhoudingsmandaat plaatsen.