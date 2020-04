Grote enquête moet impact van coronavirus op gezondheid van Belgen in kaart brengen

De uitbraak van het coronavirus heeft ons dagelijks leven stevig door elkaar geschud. Sciensano lanceert daarom de ‘COVID-19 gezondheidsenquête’ om de impact ervan op onze gezondheid, ons gebruik van gezondheidsdiensten en onze leefgewoonten te achterhalen. Ze moet ook duidelijk maken welke informatiebronnen de bevolking raadpleegt over het virus, en hoe ze hygiëne- en quarantainemaatregelen naleven.

Het wetenschapsinstituut vraagt wie ouder is dan 16 en in België woont dan ook om de online vragenlijst voor 9 april in te vullen. “Jouw deelname maakt echt een verschil!”, klinkt het. De studie wordt in verschillende fases georganiseerd: elke twee weken wordt een nieuwe online vragenlijst gelanceerd. “Elke lijst zal betrekking hebben op specifieke onderwerpen die van belang zijn voor de volksgezondheid”, aldus Sciensano.

De eerste vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 8 april. Die gaat onder meer over de contacten met de gezondheidszorg, de sociale steun en de levensstijl tijdens de coronacrisis van de respondenten. De tweede vragenlijst volgt op donderdag 16 april verspreid en zal dieper ingaan op de impact van de coronacrisis op de leefgewoonten.