Hond Crapuul van berg halen was laatste opdracht van Zwitserse reddingsdiensten deze winter

Het skiseizoen zat er deze winter door het coronavirus sneller op dan voorzien. Toch hebben de reddingsdiensten van Air-Glaciers het winterseizoen in schoonheid kunnen afronden. Ze haalden een weggelopen hond van een honderden meter hoge rots. Hoe het dier daar geraakte, is een raadsel. Maar het was een van de moeilijkste reddingsacties dit jaar.

Hond Crapuul verdween vorige week in de regio Levron/Val de Bagnes in Zwitserland. Een zoektocht leverde niets op. Pas na zes dagen werd het dier gelokaliseerd door een drone met warmtecamera. Op een onbereikbare plaats, hoog in de bergen.

Hoe hij daar geraakt was, blijft een raadsel. Het dier zat honderden meters hoog op een ontoegankelijke plek. Er was geen pad in de buurt.

Met een helikopter werden twee reddingshelpers op de berg gedropt. Vandaar lieten ze zich met touwen zakken tot op de plek waar het dier zat.

Volgens de redders was Crapuul duidelijk blij dat hij gevonden was. Hij kreeg wat te eten en te drinken en werd dan in een harnas in de helikopter gehesen die boven de bergflank hing.

Het dier was niet gewond maar was wel licht onderkoeld omdat de temperatuur in de bergen ’s nachts diep onder nul zakt.

Kort nadat hij werd gered, werd hij herenigd met zijn baasje.