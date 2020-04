‘Terzake’-journalist Pieterjan De Smedt over zijn job, de politiek en de coronacrisis: “Als mijn vrouw me geen bericht stuurt, weet ik dat het niet zo goed was”

Door de windstilte in de Wetstraat hebben politici iets minder kans om in een hinderlaag te lopen van Pieterjan De Smedt (34), de journalist van Terzake die elke ochtend een stuk of drie volksvertegenwoordigers tussen zijn boterham legt. Maar milder wordt hij er niet van, zoals hij onlangs nog Maggie De Block aanpakte. “Kijkers mailen me: scherp blijven, níét plooien.”