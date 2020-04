Premier Wilmès: “Er is een tekort aan mondmaskers op de wereldmarkt, niet alleen in België”

Donderdag debatteerden de Belgische parlementsleden over de coronacrisis in de Kamer. Ook de discussie rond de mondmaskers kwam ter sprake nadat tegenstrijdige adviezen opdoken over het wel of niet dragen van een mondmasker op straat. Premier Sophie Wilmès herhaalde het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie en wilde ook duidelijk zijn: “Zelfs al zou het aan te raden zijn, is dat niet haalbaar. Er is een tekort aan mondmaskers op de wereldmarkt, niet alleen in België.”