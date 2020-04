REACTIES. Eerste clubs blij met stopzetten competitie, Bayat: “Waarom geen bekerfinale in plaats van Supercup?”

Geen voetbal meer in eerste nationale. Hoe staan de clubs uit de Jupiler Pro League tegenover deze beslissing?

Mehdi Bayat: “Ook volgend seizoen play-offs, bekerfinale in plaats van Supercup”

“Ik ben blij dat er duidelijkheid is”, zegt Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi. “Als viroloog Marc Van Ranst zegt dat er voor 15 mei geen trainingen kunnen worden hervat, moeten we realistisch zijn. Er zijn vier weken training nodig en dan kunnen we pas op 15 juni herbeginnen. En dat voor één wedstrijd, dat is niet goed.”

Mehdi Bayat is duidelijk over volgend seizoen. “Het competitieformat blijft behouden, dat is klaar en duidelijk beslist. Dus zestien ploegen in 1A met play-offs. Daar waren ook de kleinere clubs mee akkoord. Zij stelden dat ze alleen maar de competitie wilden stopzetten. Over het format hadden ze geen mening. Het is de werkgroep die nu moet uitmaken hoe dat wordt geregeld.”

Charleroi is nu derde geëindigd en als de bekerfinale niet wordt gespeeld, hebben de Carolo’s recht op het rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League.

“Maar ik wil dat die bekerfinale wordt gespeeld”, zegt hij ferm. “Als het niet meer in mei of juni kan, dan de week voor het begin van de competitie. Dan wordt doorgaans de Supercup gespeeld. Waarom zou dat nu niet met de bekerfinale kunnen. Ik zou het zo oplossen als ze niet in mei of juni kan worden gespeeld.”

Foto: BELGA

STVV-voorzitter David Meekers is tevreden met de beslissing

“Ik ben degene die een schrijven opgesteld heeft om de stopzetting van de competitie aan te moedigen. Dus natuurlijk ben ik tevreden dat dat verzoek ingewilligd werd”, aldus Meekers. “Er is op dit moment maar één correcte denkwijze en dat is de volksgezondheid vooropstellen. We zaten de voorbije weken precies in een virtuele realiteit die werkelijkheid geworden is. Alle mensen - ook onze spelers - moeten zich kunnen concentreren op wat ze moeten doen om gezond te blijven en om hun medemens gezond te houden. Wij hebben dinsdag dan ook beslist dat onze buitenlanders in de kern naar huis kunnen als zij dat wensen.”

Over de oprichting van de werkgroep die moet beslissen over degradatie enzoverder is Meekers duidelijk: “Laat die aangeduide mensen dat maar beslissen. Ik heb het volste vertrouwen in hen. Iedereen zal zijn zeg erover hebben maar dat doet er niet toe. De beslissing die zij nemen zal goed zijn, punt.”

Foto: Dick Demey

Sporting Charleroi: “Duidelijk en gedaan met de onzekerheid”

“De beslissing van de Pro League schept duidelijkheid en zorgt ervoor dat er einde komt aan de stortvloed van onzekerheid. We moeten nu wachten op het resultaat van de werkgroep van vertegenwoordigers van de 24 clubs om de exacte voorwaarden van deze uitspraak te kennen en erover te stemmen”, zegt persverantwoordelijke Pierre-Yves Hendrickx.

“Ons standpunt was vanaf het begin van de besprekingen duidelijk: voorrang aan de gezondheid van iedereen, respect voor het reglement en voor de stand en mits hervatten zou het in de vorm moeten zijn die vandaag van kracht is, met play-offs dus. In die logica zou het normaal zijn om de bekerfinale te laten doorgaan, want Club Brugge en Antwerp hebben dit verdiend en afgedwongen op het veld. Hetzelfde geldt voor de promotiefinale in 1B.”

“Het al dan niet hervatten van de competitie, zal dus afhangen van overheidsmaatregelen. Het is daarom moeilijk om ons uit te spreken, maar ook hier geldt hoe eerder hoe beter. Als deze quarantaine voorbij is, zien we graag onze supporters zo snel mogelijk terug. Onze medewerkers houden nu rekening met alle verschillende scenario’s. Voor alle praktische aspecten en andere vragen, nodigen we je uit om onze kanalen in de gaten te houden en een beetje geduld uit te oefenen.”