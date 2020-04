Waarom er amper of geen besmettingen zijn in Bachten de Kupe of in Herstappe

Gemeenten met amper of geen coronabesmettingen. Ze bestaan wel degelijk in Vlaanderen. Maar waarom ontsnappen zij aan de crisis en de rest niet?

Net zoals het Noord-Italiaanse dorpje Ferrera Erbognone, dat tot nu toe gespaard is gebleven, heeft er ook in het kleinste dorp van Limburg nog niemand positief getest. “Mensen houden zich hier goed aan de regels en je ziet amper beweging op straat. Toch blijven we alert. Want het kan snel veranderen, eens het begint”, zegt burgemeester Leon Lowet van Herstappe, een dorp met een honderdtal inwoners die meestal ver genoeg van elkaar wonen.

“Het kan dus wel degelijk, gemeenten met amper besmettingen”, zegt viroloog Marc Van Ranst. Om uit te leggen hoe dat komt, zijn er niet veel wetenschappelijke verklaringen nodig. “Het zijn gewoon landelijke dorpen. Dunbevolkt. Mensen wonen hier ook nog ver van elkaar. Als die zich dan ook nog goed aan de regels houden, wordt de kans op besmetting klein. Ik veronderstel dat er ook geen grote feesten, massa-evenementen of carnavalstoeten zijn geweest waar het hele dorp naartoe is gegaan. En dat er weinig of geen mensen zijn teruggekeerd van een skivakantie in Oostenrijk of Noord-Italië”, zegt Van Ranst.

Ook aan de andere kant van het land heeft het virus zich nog niet overal genesteld. Het lijkt zelfs nog niet tot in Bachten de Kupe geraakt te zijn, zo blijkt uit cijfers van Sciensano.

Als we de meest recente cijfers bekijken zien we dat in Nieuwpoort, Lo-Reninge, Koekelare, Vleteren en Mesen minder dan vijf inwoners besmet zijn op 28.500 inwoners. Want zoveel mensen wonen er in die vijf gemeenten samen.

Geen rusthuis

Burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort is uiteraard blij, maar heeft er niet echt een verklaring voor. Behalve dan dat iedereen goed zijn best doet om de maatregelen na te leven.

“Mensen hebben hier meer plaats om rond te lopen zonder elkaar tegen te komen. En ik zie dat iedereen zich goed aan de regels houdt, ook bij de bakker of slager”, geeft de burgemeester van Lo-Reninge als verklaring. “Wij zijn de dunstbevolkte gemeente van Vlaanderen, hier kan je nog rondlopen zonder iemand tegen te komen en zitten de mensen niet allemaal op elkaar gepakt”, zegt Lode Morlion.

In Mesen, de kleinste stad van Vlaanderen, zijn er tot hier toe 2 of 3 mensen besmet. “Wij zijn een zeer landelijke stad en hebben ook geen rusthuis, dat kan ook al een verschil maken”, zegt burgemeester Sandy Evrard.