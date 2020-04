Filipijnse president zal onverbiddelijk optreden tegen al wie lockdown niet respecteert: “Schiet ze dood”

Rodrigo Duterte, de Filipijnse president, staat bekend voor zijn agressieve aanpak van drugdealers en andere criminelen in zijn land. Maar nu de Filipijnen in lockdown zijn door de uitbraak van het coronavirus, heeft hij ook geen medelijden voor burgers die de nieuwe richtlijnen aan hun laars lappen. “Ik zal niet aarzelen”, klinkt het tijdens een speech. “Ik zal het bevel geven om ze dood te schieten.” In het Aziatische land zijn momenteel 2.633 mensen met besmet met het coronavirus. Al 107 patiënten zijn overleden.