UEFA niet blij met stopzetting Belgische competitie: “Dit was niet de bedoeling”

De Europese voetbalbond UEFA is niet blij met de beslissing om de Belgische competitie meteen stop te zetten. Dat de raad van bestuur van de Pro League dat adviseert net een dag nadat de UEFA de deur openzette om tot 3 augustus te voetballen, stuit op onbegrip op de hoofdzetel in het Zwitserse Nyon.

“Het was net de bedoeling de competities zo veel mogelijk te harmoniseren en toch tot 30 juni verder te voetballen”, klinkt het officieus. “Hoe moet dat nu met transfers, aflopende contracten,… als de competities niet meer op elkaar zijn afgestemd.”

De UEFA verwacht dat de Engelse, Spaanse, Franse en Italiaanse competities ook in juli nog zullen verder lopen. Dan is men in België al bezig aan de voorbereiding van het volgende seizoen.