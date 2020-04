75 jaar na het einde van WOII reist tv-reporter Arnout Hauben de bevrijders van Vlaanderen achterna

“Ik reisde van Bastogne naar Stalingrad, op zoek naar de grote gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Tot ik me realiseerde dat ik de kleine, maar niet minder dramatische verhalen uit mijn eigen streek, van mijn eigen grootouders, nog niet had verteld”, zegt Arnout Hauben, bekend van zijn Ten oorlog-reeksen. Nu, 75 jaar na het einde van de oorlog, trekt Hauben door Vlaanderen voor een nieuwe driedelige documentaire: Ten oorlog: de bevrijding van Vlaanderen. Wij tekenden de persoonlijke impressies op van Haubens tocht, zegevierend maar tegelijk ingetogen. Want als we iets leren uit de reeks die volgende maandag start, is het wel dit: de bevrijding was niet overal een feest.