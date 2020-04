Ook AZ en PSV willen eredivisie niet meer hervatten

Na leider Ajax willen ook AZ en PSV, de nummers twee en vier in de stand, de competitie niet meer hervatten. Dat maakten beide clubs donderdag bekend.

“AZ heeft de KNVB en de Eredivisie CV mondeling geadviseerd om de eredivisie wegens het coronavirus onmiddellijk definitief stop te zetten”, meldde AZ. “”Wij snappen als geen ander dat dit een heel lastige beslissing zal zijn”, zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn. “Maar wij vinden de huidige situatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van het restant van de wedstrijden zonder publiek voor ons van ondergeschikt belang is. Er is bovendien nog te veel onzekerheid over hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen.”

“Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om de resterende wedstrijden nog te spelen”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands namens PSV. “Ten eerste omwille van de volksgezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Wij zitten in de regio die het hardst getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer. Daarnaast zijn we van mening dat het doorspelen in de zomer, zoals de UEFA woensdag heeft voorgesteld, niet haalbaar is. Wat doen we dan bijvoorbeeld met spelers die tot en met 30 juni onder contract staan? En zo zijn er nog wel meer niet te beantwoorden vraagstukken.”

Ajax verklaarde woensdag de competitie niet meer te willen uitspelen en eerder pleitten onder meer ook PEC Zwolle en Fortuna Sittard voor de beëindiging van het seizoen. Voorlopig heeft de nederlandse voetbalbond nog niet gereageeerd op de oproep van de clubs.

