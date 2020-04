Anderlecht-verdediger Derrick Luckassen begrijpt Belgisch besluit: “Wel jammer, maar Brugge is terechte kampioen”

De Pro League heeft besloten een streep te zetten onder het Belgische voetbalseizoen en Club Brugge tot kampioen uit te roepen. Dat besluit moet nog wel bekrachtigd worden in een algemene vergadering, waarin de 24 Belgische profclubs een stem hebben. De Telegraaf belde met Derrick Luckassen, speler van Anderlecht, dat een van de zwaarst gedupeerde clubs is van het besluit.

Hoe heb je het nieuws gehoord?

“Er verschenen berichtjes van ploeggenoten en de teammanager in de groeps-app die we hebben bij Anderlecht. Ik heb begrepen, dat het besluit nog niet officieel is. Van de ...