Henry slaat een praatje met Lukaku en Witsel: “Die trainingen met jou bij de Rode Duivels: zoveel competitiviteit!”

Geen voetbal meer op het scherm, dus polste Thierry Henry via de Instagrampagina van Puma eens hoe het is met onze Rode Duivels. Vanuit zijn zetel had de gewezen assistent van Roberto Martinez een onderhoudend gesprekje met Axel Witsel en Romelu Lukaku. Over hun thuissituatie, het verleden bij de nationale ploeg en wonderboy Haaland.

Het was een blij weerzien tussen Romelu Lukaku en Thierry Henry. De Fransman deelde ongeveer twee jaar zijn ervaring als topspits met de Rode Duivels als assistent van Roberto Martinez. Tussen augustus 2016 en oktober 2018 zat hij op de eerste rij om de nationale ploeg te begeleiden. Een periode die Lukaku niet snel zal vergeten.

Lukaku: “Toen jij bij ons aan de slag was als assistent, hadden we de beste tijd ooit. De competitiviteit en het niveau op training lag zo hoog! Je kon je ook niet inhouden om zelf eens mee te spelen. Op een dag sprak Jordan (Lukaku’s jongere broer, nvdr.) mij eens aan na de training met de nationale ploeg toen hij ons had beziggezien: “Rom, ik heb gekke dingen gezien vandaag bij jullie. Iedereen zat op zo’n hoog niveau...”

Henry: “We hadden inderdaad echt een fijne tijd bij de nationale ploeg. We hebben veel gelachen, maar als er serieus gewerkt moest worden, werd er wel gewerkt.”

Lukaku: “Herinner je je nog die eerste training? We moesten zoveel lopen. Iedereen had er net zo’n zwaar seizoen opzitten en dan die heftige fysieke training, zo lastig (zucht).”

Henry: “Let op, Antonio Conte (Lukaku’s coach bij Inter, nvdr.) kan je horen!”

Henry en Lukaku kennen elkaar van bij de nationale ploeg Foto: AP

Spitsen onder elkaar

Henry merkt op dat Lukaku een pak altruïstischer is geworden. Hij scoort niet alleen meer doelpunten, Lukaku zit al aan 17 doelpunten dit seizoen in de Serie A, maar gunt ook meer aan zijn ploegmaats volgens Henry.

Henry: “Die assist met de buitenkant van je voet tegen Slavia Praag was wereldklasse.”

Lukaku: “Ik ben wat ouder geworden en ook gegroeid in mijn spel. Ik leef er nog steeds voor om doelpunten te maken, dat blijft het allerbelangrijkste. Maar het gaat niet enkel om mij, ik leer elke dag bij over voetbal. Het kan het team enkel goed doen als iedereen zich belangrijk voelt.”

Henry: “Met Lautaro heb je ook wel een gedroomde speler naast je in de spits.”

Lukaku: “Het begon al op de eerste dag toen ik bij Inter toekwam. Ik sprak Spaans, dus we hadden direct een klik. Ik kon perfect uitleggen hoe ik de bal graag heb.”

Big Rom heeft het heel erg naar zijn zin in Milaan. Hij geeft te kennen dat Inter al lang een van zijn droombestemmingen als voetballer was.

Lukaku: “Ik was fan van Ronaldo en Adriano, dus dan kom je automatisch bij Inter uit. Het voetbal was toen helemaal anders, nu is het spel een pak aanvallender. 15 doelpunten maken per seizoen was een stuk moeilijker. Wat Ronaldo deed, was dus echt ongelooflijk.”

Henry: “George Weah, Romario en Ronaldo veranderen het spel voor mij. Het waren spits die op zichzelf een doelpunt konden maken, van overal op het veld. Voordien was een nummer 9 een statische speler, die bevoorraad moest worden in de zestien.”

Axel Witsel: “Haaland? Fantastische speler.”

Henry schakelt even later door naar Axel Witsel. Lukaku geeft nog boodschap mee om zijn collega-Rode Duivel een beetje te jennen: “ Ik ben nog altijd een trouwe mauve, . ik hou niet van Club Brugge, Standard of Racing Genk. Vraag eens aan Axel of hij zich nog herinnert dat ik tegen hem scoorde in die 0-4 overwinning in 2010?”

Witsel: “Ach, wij speelden wel kampioen tegen Anderlecht, dus het raakt me niet (lacht).

Henry: “Hoe is het in Duitsland?”

Witsel: Mijn familie stelt het goed hier, dat maakt mij gelukkig. Mijn kinderen vergen wel veel aandacht hoor, vandaag was ik bijvoorbeeld aan het schilderen. Voor de rest onderhoudt ik mijn conditie een beetje. Wist je trouwens dat Thorgan Hazard hier ook niet ver van woont? Hij heeft een huis in de buurt. Ik ga blij zijn als we weer kunnen trainen, want ik mis het voetbal wel, net als Rom.

De middenvelder kreeg er in de winterstop een nieuwe ploegmakker bij. Erling Haaland kwam de gelederen versterken bij de Borussen.

Witsel: “Haaland is echt een fantastische speler. Hij is nog jong, maar o zo getalenteerd. The Kid wil steeds blijven trainen en bijleren. Als hij een zwakte heeft, wil hij eraan werken. In zijn eerste 4 wedstrijden, scoorde 10 doelpunten als ik mij niet vergis: sommige spelers komen daar zelfs niet aan in een seizoen. Je kan hem met een lange bal aanspelen, hij kan een balletje bijhoude, hij kan in de diepte duiken…”

Henry: “Is hij niet beter dan Romelu Lukaku dan?”

Witsel: “Ze zijn niet te vergelijken. Laten we het daarop houden (lacht)”