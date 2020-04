Werken bij de politie in coronatijden: “Er heerst gelatenheid, dankzij de spuwers en andere zieke arrestanten gaan we het sowieso toch allemaal krijgen”

Coronatijden zijn hoogst bizarre tijden. Ook voor de politiemensen die niet ­langer alleen maar achter boeven, moordenaars en fietsendieven aan gaan, maar nu bijna fulltime ­bezig zijn met het uitmeten van de anderhalve meter afstand tussen de wandelaars in het park. “Wat simpel en duidelijk lijkt, is dat in de praktijk niet”, luidt het bij de patrouillerende agenten. “Je komt behoorlijk wat weerbarstigheid tegen dezer dagen. En ondanks alle onheilspellende berichten in de media is van corona-angst niet al te veel sprake.”