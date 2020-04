BNP Paribas Fortis trekt dividend in

De raad van bestuur van BNP Paribas Fortis heeft beslist om het dividend van 1,9 miljard euro dan toch niet te betalen aan de Franse moederbank BNP Paribas. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) reageert positief.

Op het ogenblik dat de banken gevraagd wordt een ­inspanning te doen voor particulieren en ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, was de Franse bank BNP Paribas van plan om bijna de volledige winst (1,9 miljard euro) weg te halen bij haar Belgische dochter. Daardoor zou die ­minder middelen overgehouden hebben om de Belgische economie door de coronacrisis te loodsen.

De Franse grootbank stond echter onder druk om geen dividend uit te betalen. De Europese Centrale Bank (ECB) riep vorige week de banken nog op om af te zien van dividendbetalingen. Verschillende banken gaven prompt gevolg aan die oproep.

Donderdagnamiddag heeft minister De Croo in de Kamer aangegeven dat hij onder meer via diplomatieke contacten had vernomen dat de boodschap in Parijs gehoord is. Donderdagavond heeft BNP Paribas Fortis dan ook bevestigd dat het dividend wordt herroepen. De raad van bestuur zal op 23 april op de algemene vergadering van aanhouders voorstellen om geen dividend uit te keren en om de situatie in oktober te herbekijken.

Vicepremier en minister van Financiën reageerde zopas positief op beslissingen Belfius en BNP Paribas.

De Croo heeft de voorbije dagen herhaaldelijk aangegeven “dat het verzekeren van de kredietverlening en de ondersteuning van de reële economie vandaag absolute voorrang moeten krijgen op het uitkeren van dividenden.”

“Het coronavirus zorgt voor een ongekende economische schok. Kredietinstellingen moeten in die context ten volle hun rol opnemen om gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te financieren. Het is daarom essentieel dat de banken voldoende gekapitaliseerd zijn”, aldus de vicepremier.

