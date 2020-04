Rik Strijckers (84), de kunstenaar die nooit tevreden kon zijn, overleed aan corona voor zijn laatste grote tentoonstelling

Maaseik -

Kunstschilder Rik Strijckers was een van de beste portretkunstenaars in ons land. Hij schilderde tal van bekende Vlamingen en was goed bevriend met wijlen Jan Hoet. Strijckers werd binnenkort 85 en op zijn verjaardag wou hij zijn laatste grote tentoonstelling geven. Tot hij vorige week besmet bleek met het coronavirus. “Zijn werk was volgens hem nooit af en hij was ook zelf nooit tevreden”, zeggen zijn echtgenote en drie dochters. “Maar het is tragisch hoe het nu definitief is moeten eindigen.”