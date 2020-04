“In de debatten gaat het over de volksgezondheid, maar spelers lijken niet tot het volk gerekend te worden”

Het is volstrekt onverantwoord voetballers snel weer het trainingsveld op te sturen. Los van ethische of maatschappelijke bedenkingen, gewoon voor hun eigen gezondheid. Dat is de conclusie van een editoriaal in het British Journal of Sports Medecine van de hand van onder anderen Alessandro Corsini en Cristiano Eirale, clubdokters bij Inter en PSG. Anders dan gedacht kunnen ook jongere mensen ziek worden door Covid-19, dus ook profvoetballers. Volgens de auteurs nemen clubs die hun spelers voor het einde van de coronacrisis (in groep) laten trainen onverantwoorde risico’s.