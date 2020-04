Deze vijf voetbalwijzen moeten de knopen ontwarren van Europees voetbal en promotie/degradatie

België schrijft geschiedenis. Als eerste land in Europa zijn we op weg onze voetbalcompetitie niet op het veld, maar om de groene tafel te beslissen. Op 13 april komen de vierentwintig clubs van de Pro League samen. Vijf voetbalwijzen wacht de taak de knopen van Europees voetbal en promotie/degradatie te ontwarren.

1. Peter Croonen, voorzitter Genk, voorzitter Pro League

Deze ondernemer en jurist is de zoon van ex-Genk-voorzitter Louis Croonen en volgde vorig jaar Marc Coucke op als voorzitter van de Pro League. Hij werd eerst een gebrek aan daadkracht verweten maar speelde met zijn dilomatische kwaliteiten donderdag een belangrijke rol in de beslissing van de raad van bestuur. Is voorstander van een klassieke formule met zestien en play-offs volgend seizoen.

2. Michel Louwagie, manager AA Gent

De Bruggeling is met meer dan dertig jaar carrière de langstdienende manager in eerste klasse. Net als zijn voorzitter Ivan De Witte is hij voorstander van een formule met play-offs. Behalve voetbalmanager is hij ook erevoorzitter van de Belgische zwembond. Vat vol ervaring.

3. Joseph Allijns, voorzitter KV Kortrijk

De West-Vlaamse advocaat was ooit kandidaat-bondsvoorzitter en is al jarenlang achter de schermen actief binnen de Pro League en de KBVB. Speelde een rol in de afslanking van 34 naar 24 profploegen. Heraut van de “K11”, de groep van elf kleine clubs in 1A.

4. Eddy Cordier, CEO Zulte Waregem

De CEO van Essevee was twee weken geleden een van de eerste clubleiders die met een brief naar zijn collega’s voorstelde om het seizoen voortijdig te beëindigen. Net als Allijns neemt hij het op voor de kleinere clubs.

5. Philippe Bormans, manager Union

De Limburgse manager van Union is een jurist en was vroeger aan de slag bij STVV. Hij vertegenwoordigt de 1B-ploegen in de werkgroep.