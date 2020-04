Bondsvoorzitter Mehdi Bayat is zeker: “Ook volgend seizoen zestien clubs met play-offs”

De zwaarste/cruciaalste nog te voeren discussie is of we volgend seizoen met zestien of achttien clubs in 1A spelen. Al is er voor Charleroi-manager en bondsvoorzitter Mehdi Bayat geen discussie. “Het competitieformat blijft behouden, dat is klaar en duidelijk beslist.”

“Dus zestien ploegen in 1A mét play-offs. Daar gingen ook de kleinere clubs mee akkoord. Zij wilden alleen maar de competitie stopzetten”, aldus Bayat.

Bayat is echter de enige die zo zeker van zijn stuk is. Genk- en Pro League-voorzitter Peter Croonen spreekt zich er niet over uit. “Bij Genk zijn we voorstander van de huidige formule, maar ik wil niet vooruitlopen op de besprekingen van de werkgroep. Het voordeel is dat de coronadiscussie nu voorbij is en we een serener debat kunnen voeren.”

Op dit moment is een grote meerderheid van de profclubs voorstander van een 1A met achttien zonder play-offs. Alleen is het door het meervoudig stemrecht van de G5-clubs moeilijk om aan de tweederdemeerderheid te komen die nodig is om het format te wijzigen. De G5-clubs hebben drie stemmen, de K11-clubs twee en de 1B-clubs 1 stem.