Europees Hof veroordeelt Polen, Hongarije en Tsjechië omdat ze weigerden vluchtelingen op te nemen

Het Europees Hof van Justitie heeft donderdag Polen, Hongarije en Tsjechië veroordeeld omdat ze zich niet hebben gehouden aan het spreidingsplan voor vluchtelingen. Dat kwam er in 2015 naar aanleiding van de vluchtelingencrisis. Om Griekenland en Italië – twee landen in Zuid-Europa die zo goed als alle vluchtelingen te verwerken kregen – te helpen, besliste Europa in eerste instantie 40.000 en in een tweede fase 120.000 vluchtelingen te herverdelen over de andere lidstaten. Maar de drie Oost-Europese staten weigerden hun deel van het werk te doen en schermden met een bedreiging van de openbare veiligheid. Het Hof veegde echter alle excuses van tafel en veroordeelde de drie. De kans is echter groot dat het bij een symbolische veroordeling blijft. Het spreidingsplan liep immers maar van 2015 tot 2017. De Europese Commissie kan nog wel een tweede rechtszaak aanspannen om boetes op te leggen, maar of ze dat ook gaat doen, is nog maar de vraag. (fem, blg)