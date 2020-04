Onderzoekscommissie naar corona nog niet voor meteen

Een onderzoekscommissie die uitzoekt of de coronacrisis goed is aangepakt, zal er ooit wel komen, maar dat is zeker niet voor meteen. Zo goed als alle Kamerfractieleiders zijn het daarover eens. Eerst de crisis goed doorkomen en daarna focussen op de afbouw van de maatregelen en de economische relance, zegt Servais Verherstraeten (CD&V). Dat er nadien lessen worden getrokken uit wat goed of slecht was, is niet meer dan logisch. “Het zal moeten gebeuren, maar laten we daar nu onze energie niet in steken”, stelt ook N-VA-fractieleider Peter De Roover.

De roep naar een onderzoekscommissie komt vooral vanuit Brussel en Wallonië opgeborreld. Daar is de boosheid van de zorgverleners over gebrek aan veiligheidsmateriaal groter dan in Vlaanderen en de Franstalige partij capteren die boosheid ook meer. De Franstalige tak van het ACV Openbare Diensten eist in een open brief zelfs het ontslag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). De besparingen van de voorbije jaren én de gebrekkige bescherming van de zorgverleners is voor de vakbond de druppel die de emmer doet overlopen. (fem)