Liselotte: “De apotheker vroeg me om een masker uit te testen, maar daar thuis mee rondlopen is toch vreemd”

Mijn leven loopt door, daar waar het schrijven na vandaag stopt. Het zal voorlopig nog op een andere manier zijn dan ik gewoon ben, maar we zijn mensen en hebben gelukkig de ongelooflijke capaciteit om ons aan te passen. Omdat er nu toch niet veel anders te beleven valt, begin ik aan een uitgebreide opruimactie en poetsbeurt van ons huis. Met masker… Niet omdat ik bang ben om besmet te raken. Wel omdat mijn apotheker me gevraagd had om een exemplaar uit te testen op lucht­lekken en comfort. Geen probleem voor mijn. Ik ben al jaren vertrouwd met deze FFP-klassering, omdat we geregeld patiënten met tuberculose verzorgen op onze afdeling. Wat ik niet gewoon ben, is er thuis mee rondlopen. Mijn huisgenoten vinden het best wel grappig. Hilarisch.

Maar goed. Ik laat jullie. Probeer wat mild en verdraagzaam te zijn voor elkaar, blijf in uw kot en pak elkaar allemaal eens goed vast als deze crisis achter de rug is.