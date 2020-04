UEFA dreigt met Europese uitsluiting Belgische ploegen na stopzetting van competitie

De Europese voetbalbond UEFA is niet te spreken over het advies van de Belgische Pro League om de competitie op 15 april definitief stop te zetten. In een brief aan alle lidstaten dreigt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin met Europese uitsluiting van landen die “prematuur een einde maken aan hun competitie”.

Ceferin noemt België niet met naam, maar de timing van zijn brief is niet toevallig. “We hebben er vertrouwen in dat voetbal in de volgende maanden opnieuw kan beginnen”, schrijft hij in zijn brief aan de nationale bonden en liga’s. “We geloven dat elke beslissing om de nationale competitie op te geven op dit moment prematuur en onrechtvaardig is. Aangezien deelname aan UEFA-clubcompetities bepaald wordt door sportieve resultaten op het einde van een volwaardige nationale competitie, zou elke vroegtijdige stopzetting twijfel zaaien over het vervullen van zo’n voorwaarde. De UEFA behoudt zich het recht toe te bepalen welke clubs worden toegelaten tot zijn clubcompetities in het seizoen 2020-2021.”

Het zit de UEFA hoog dat België op eigen houtje een beslissing neemt. “Het was net de bedoeling de competities zo veel mogelijk te harmoniseren en toch tot 30 juni verder te voetballen”, verklaart een officieuze bron. “Hoe moet dat nu met transfers, aflopende contracten,… als de competities niet meer op elkaar zijn afgestemd?”

De UEFA verwacht dat de Engelse, Spaanse, Franse en Italiaanse competities ook in juli nog zullen verder lopen. Dan is men in België al bezig aan de voorbereiding van het volgende seizoen. Als de UEFA zijn dreigement hard maakt zouden Club Brugge en AA Gent worden uitgesloten van de Champions League en Antwerp, Charleroi en Standard van de Europa League.

Anderlecht wacht af

Anderlecht is één van de meest gedupeerde clubs bij de stopzetting van de Jupiler Pro League. Voorzitter Marc Coucke wou nog play-offs spelen om zo kans te maken op Europees voetbal. RSCA wil niet reageren voor de bekrachtiging op 15 april en kijkt naar de UEFA. Schieten zij te hulp?