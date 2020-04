Ziekenhuispersoneel New York dumpt beschermend materiaal in openbare vuilnisbak

Opmerkelijk tafereel bij een ziekenhuis in Brooklyn, New York: personeel werd er door persagentschap Reuters gespot tijdens het naar buiten rijden van brancards met daarop vermoede coronadoden, en dumpte daarbij beschermende kledij in een vuilnisbak.

Normaal moet beschermkledij in een speciale ziekenhuiscontainer voor gevaarlijk afval geplaatst worden na aanraking van coronaslachtoffers, hier gebeurde het zomaar in een openbare vuilnisbak. Het leidde tot ontsteltenis bij iedereen die de beelden te zien kreeg.

“Het is een heel serieuze inbreuk op de protocollen. Deze dingen moeten behandeld worden als besmettelijk materiaal en weggegooid worden in containers voor besmettelijk afval”, aldus professor Jack Caravanos van de New York University School of Global Public Health in een reactie aan Reuters.

Gevraagd naar de precieze omstandigheden van het voorval, antwoordde een woordvoerster namens het Wyckoff Heights Medical Center dat er niemand was om toelichting te geven, “wegens te druk bezig met het redden van levens.” Reuters kon daardoor niet bevestigen dat het om slachtoffers van Covid-19 ging, maar daar wordt wel van uit gegaan.

1.400 coronadoden in New York

Het personeel werd eerst gezien met de blauwe beschermende kledij terwijl het ziekenhuisbedden met daarop bedekte lichamen richting een koelwagen bracht. Op de terugweg naar het ziekenhuis gooiden vier medewerkers de beschermende kledij in een vuilnisbak op het trottoir buiten het ziekenhuis.

New York kreunt momenteel onder een coronacrisis. Donderdag waren al zo’n 1.400 inwoners van de stad het dodelijke slachtoffer van het virus geworden.

