Cruiseschip Zaandam aangemeerd in Florida, bedrijf bedankt Trump

Het cruiseschip Zaandam is donderdag aangemeerd in de haven van de stad Fort Lauderdale in Florida. Aan boord van de Zaandam bevinden zich nog vijf Nederlanders. Ook is het lichaam van een overleden Nederlander nog op het schip.

Op het cruiseschip hebben tientallen passagiers symptomen van het nieuwe coronavirus en zijn vier passagiers overleden, onder wie de Nederlander. Eerder donderdag was een groep van veertien Nederlanders overgestapt naar het schip de Rotterdam, liet een woordvoerster van rederij Holland America Line weten aan het ANP.

Burgemeester Dean Trantalis van Fort Lauderdale zei eerder op donderdag dat hij over het aanmeren van de twee schepen overeenstemming had bereikt met de kustwacht en andere lokale autoriteiten. Een kleine groep ernstig zieke passagiers zal naar lokale ziekenhuizen worden vervoerd.

Met dank aan Trump

Passagiers aan boord van beide cruiseschepen die voldoen aan de Amerikaanse richtlijnen om te mogen reizen, vliegen na aankomst in Florida zo snel mogelijk naar huis. De autoriteiten in Florida wilden het schip eigenlijk weren omdat het coronapatiënten aan boord heeft, maar president Donald Trump meldde later dat hij de opvarenden toch te hulp zou schieten. Dinsdagavond verklaarde hij te zullen bemiddelen: “Ik ga doen wat het juiste is, niet voor ons, maar voor de menselijkheid. Er zijn mensen die op het schip sterven of ernstig ziek zijn.”

In een verklaring bedankte de Holland America Line Trump en de Amerikaanse autoriteiten voor het laten aanmeren van de Zaandam en de Rotterdam waardoor “bijna 1.200 gasten” terug naar huis kunnen.

Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dankte de Amerikaanse regering voor het laten aanmeren van de twee schepen. “De gezondheid en het thuiskrijgen van de passagiers hebben prioriteit”, twitterde Blok.

