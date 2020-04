Trump haalt oorlogswet van stal voor productie beademingsapparaten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een oorlogswet uit de jaren vijftig van stal gehaald om de productie van beademingsapparaten te versnellen. Hij wil de toeleveranciers van fabrikanten van die apparatuur met de Defense Production Act dwingen voldoende materiaal aan te leveren. Dat moet onder andere Philips helpen bij het maken van beademingsapparaten.

De Defense Production Act stamt uit de tijd van de Korea-oorlog. De wet geeft de Amerikaanse president de bevoegdheid om van bedrijven te eisen dat ze bepaalde materialen voor de verdediging van het land produceren.

Amerikaanse gouverneurs en politici riepen Trump al langer op de oorlogswet te gebruiken om tekorten aan beademingsapparatuur te voorkomen. Intensive care-afdelingen in de Verenigde Staten dreigen de toestroom van coronapatiënten niet aan te kunnen door een gebrek aan beademingsapparatuur.

Levens redden

Naast de toeleveranciers van Philips moeten ook die van vijf andere bedrijven, waaronder General Electric en Medtronic, gedwongen worden voldoende materiaal beschikbaar te stellen.

Trump draagt de minister van Volksgezondheid op om zijn autoriteit aan te wenden om de toelevering veilig te stellen, zo blijkt uit een memo. Dat moet ervoor zorgen dat “binnenlandse producenten de beademingsapparatuur kunnen maken die nodig is om Amerikaanse levens te redden”.

Behalve voor de productie van beademingsapparatuur zet Trump de wet ook in tegen technologieconcern 3M voor de productie van mondkapjes, zei hij donderdag op een persconferentie. 3M is de grootste producent van N95-kapjes, die beschermen tegen potentieel besmettelijke deeltjes zoals bacteriën of virussen in de lucht. Het bedrijf zei eerder deze week vanaf juni 50 miljoen N95-maskers per maand te gaan maken in de VS, 40 procent meer dan nu.