Onderzoek: 1 op 5 vreest ontslag, meer telewerk en betere work-life balance

Arbeidseconomen van de UGent hebben onderzoek gedaan naar de impact van de huidige coronacrisis op onze loopbaan en carrière. Daaruit blijkt dat één op vijf vreest voor zijn job. Mensen zullen in de toekomst meer telewerken en willen een betere balans tussen werk en privé.

De 66 pagina’s tellende studie focust op werknemers in loondienst die wonen in Vlaanderen die jonger zijn dan 65. De online enquête werd ingevuld tussen woensdag 25 maart en dinsdag 31 maart.

“Werknemers zien door de crisis voornamelijk het belang van het evenwicht tussen werk en privé, de omstandigheden waarin wordt gewerkt en de mate waarin de werkgever rekening houdt met de persoonlijke wensen van de werknemer”, zegt professor Stijn Baert. “Velen denken in de toekomst met andere prioriteiten naar de arbeidsmarkt te kijken. Dit doet denken aan voornemens die al eens vaker rond Nieuwjaar of na een zware ziekte worden gemaakt. Het is zeer de vraag of een substantieel deel van de Vlamingen deze voornemens zal waarmaken.”

Naast het evenwicht zien werknemers het eerder slechter in. “Meer dan een op de vijf vreest zijn baan te verliezen door de coronacrisis. Een op de zeven vreest dat dit zelfs voor het einde van het jaar het geval zal zijn. Deze vrees is hoger bij kwetsbare groepen zoals oudere personen en personen met een migratieachtergrond. De vrees om definitief je baan te verliezen loopt zelfs op tot vier op de tien bij de mensen die momenteel tijdelijk werkloos zijn.”

Vooral in de horeca- en toerismesector is die vrees hoog.

Bijna twee op de drie, deed nooit aan telewerk op werkdagen voor de coronacrisis. Een kwart deed dat zo’n 10 procent tot 20 procent van de werkdagen, wat bij een voltijdse baan neerkomt op een halve dag tot één dag per week telewerk.

“Grofweg twee op de drie van de bevraagden linkt telewerken nu aan een hogere jobtevredenheid en een betere balans tussen werk en privé”, zegt doctoraal onderzoeker Eline Moens van de UGent, “opvallend: meer dan een op de twee geeft aan efficiënter te werken tijdens telewerk en zich beter te kunnen concentreren. Anderzijds: wie kinderen in huis heeft, is minder tevreden met het verhoogde telewerk. Een op de drie wordt gestoord door huisgenoten bij dit verhoogde telewerk. Meer dan een op de vijf ervaart meer conflicten met huisgenoten.”