“Rusthuisbewoners zonder symptomen testen op corona”

Vlaams minister van Welzijn ­Wouter Beke (CD&V) wil ook testen op de aanwezigheid van het nieuwe coronavirus in woon-zorgcentra (wzc) waar geen besmettingen zijn vastgesteld, zo zei hij gisteravond in het VRT-programma Terzake.

Aanleiding is een afdeling van een woon-zorgcentrum waar dertien van de vijftien bewoners positief bleken te testen, hoewel de meesten geen symptomen vertoonden. Beke werd bijgetreden door professor Herman Goossens. “Ik zou er vijf à tien woon-zorgcentra uitpikken en er iedereen testen om te kijken hoe het zit met de verspreiding”, aldus de professor, die het “opmerkelijk” vond dat er zoveel bewoners zonder symptomen bleken te zijn. Woensdag had de federale regering bekendgemaakt dat ook bewoners in wzc’s met symptomen van Covid-19 stelselmatig getest kunnen worden. In totaal zullen in het hele land meer dan 20.000 ­testen in wzc’s afgenomen worden.