Zachter weer op komst

Vrijdagochtend zijn opklaringen mogelijk in het westen en het centrum van het land, terwijl het in de Ardennen erg bewolkt blijft met kans op wat regen. In de loop van de dag worden de stapelwolken talrijker en wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met lokaal kans op een buitje. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het westen van het land, bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht blijft het droog en wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden. De minima liggen tussen -2 graden in de Ardennen en +5 graden in het westen. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen, nadien uit zuidoostelijke richtingen.

Zaterdag blijft het rustig en droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag neemt de bewolking toe. Op het einde van de dag wordt het nagenoeg helder vanaf het zuiden. Het wordt iets zachter met maxima tussen 9 en 12 graden in de Ardennen en 12 tot lokaal 14 graden elders. Er waait een zwakke tot soms matige wind uit zuid tot zuidoost. Ook zondag bepaalt het Centraal-Europees hogedrukgebied ons weer. Er stroomt dan droge en zeer zachte lucht over België. Het is zonnig bij maxima van 14 tot 17 graden in de Ardennen en van 17 tot 20 graden elders. De zuiden- tot zuidoostenwind waait meestal matig.

Maandag daalt de luchtdruk tijdelijk en bereikt een Atlantische storing ons land vanaf de kust. Aanvankelijk is het nog droog met opklaringen. In de loop van de namiddag of naar de avond toe, neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het westen met wat regen of enkele buien. Over het oosten kan het droog blijven tot het einde van de dag. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden bij een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.

Dinsdag bevinden we ons aan de achterzijde van een storing die maandag voorbij trok, en krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen. Hier en daar kan er nog een buitje vallen. We halen maxima van 16 of 17 graden in het centrum bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Woensdag zal een nieuwe hogedrukkern boven Centraal-Europa wellicht zeer zachte lucht naar ons land aanvoeren. Het lijkt dan droog te blijven met veel zon. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.

Mogelijk bereikt donderdag een storing ons land. De bewolking en de kans op neerslag neemt toe in de loop van de dag. Het blijft echter zeer zacht met maxima rond 20 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig uit zuidwestelijke richtingen.