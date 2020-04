Ryanair verliest 300 miljoen euro door dalende olieprijs

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het pas afgesloten boekjaar 325 miljoen dollar (zo’n 300 miljoen euro) verloren door verkeerd te gokken op de evolutie van de olieprijs. Die is door de prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland in elkaar geklapt, terwijl Ryanair zich via zogenaamde hedging-contracten had ingedekt tegen een stijgende olieprijs.

Het boekjaar van Ryanair liep op 31 maart af. Het bedrijf waarschuwt vrijdag dat de jaarwinst, voor die extra last, zal uitkomen rond de 950 miljoen euro. Dat is aan de onderkant van de prognose. Vorig boekjaar maakte Ryanair nog meer dan 1 miljard euro winst.

Over het lopende boekjaar doet de lowcostmaatschappij geen voorspellingen “gezien de aanhoudende onzekerheid over de impact en duurtijd van de corona-pandemie”, klinkt het. Ryanair verzekert wel “dat het in goede financiële gezondheid verkeert, zonder schulden en met een comfortabele liquiditeitspositie”.

Normaal is een daling van de olieprijs goed nieuws voor luchtvaartmaatschappijen. Maar heel wat spelers dekken zich bij hun kerosinecontracten op voorhand in tegen mogelijke prijsstijgingen. Als de prijs dan daalt, erg fors deze keer, kost hen dat geld. Bovendien zorgt de coronacrisis ook voor een ongezien effect op het reisgedrag. Ryanair voert op dit moment nog amper twintig vluchten per dag uit, tegen meer dan 2.500 voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

