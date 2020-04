Hoe de hoogste waterval van Ecuador opeens kon verdwijnen

In het Ecuadoraanse Cayambe Coca natuurpark is de grootste waterval San Rafael plots verdwenen. Waar er vroeger vanop 150 meter het water naar beneden stortte, is nu niet veel meer te zien. Een zinkgat zou de bron hogerop wegleiden. Geologen vrezen dat de waterval permanent verdwenen zal zijn.

De Coca rivier is verantwoordelijk voor de watertoevoer van de waterval. Maar die is dus verdwenen. Het zinkgat zorgt ervoor dat er in de plaats drie kleinere watervalletjes zijn gekomen die niet zichtbaar zijn vanop de huidige uitkijkpunten. Omdat het zinkgat mogelijk nog verder brokkelt, heeft het ministerie van milieu het park momenteel afgesloten voor publiek.

“We begrijpen nog niet precies wat er gebeurd is”, klinkt het bij de overheid. Maar daar zijn experts het niet mee eens. Zij kijken naar de nieuwe waterkrachtcentrale die gebouwd werd in de buurt. “Het is mogelijk dat de centrale indirect een rol gespeeld heeft in het ontstaan van het zinkgat. Het is geen toeval dat een eeuwenoude rivier, enkele jaren na de opening van de centrale plots verdwijnt”, zegt Emilio Cobo, coördinator van het Zuid Amerikaanse waterprogramma aan het Internationaal instituut voor natuurbeheer.

Een woordvoerder voor de overheid maakt duidelijk dat ze alleszins niet van plan zijn om het zinkgat te herstellen en zo de waterval te herstellen. “San Rafael behoort vanaf nu tot het verleden en zal niet meer terugkomen.” Een streep door de rekening, zo’n 30.000 toeristen bezochten de waterval elk jaar.