Onderhoudswerken aan motor lopen helemaal mis: garage uitgebrand, woningen nipt gevrijwaard

Belsele - In de Coppelaan in de 'Populierenwijk' in Belsele bij het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas, heeft donderdagavond een felle brand gewoed. Het vuur ontstond in een garage naast een woning.

De bewoner had net onderhoudswerken uitgevoerd aan een motor. Toen de man benzine in de brandstoftank van de motor aan het tanken was liep het echter mis en ontstond er brand. Het vuur verspreidde zich door de aanwezigheid van heel wat brandbare materialen razendsnel en sloeg ook over op het tuinhuis van de buren. De brandweer kon maar nipt vermijden dat de metershoge vlammen oversloegen naar de woningen rondom. Enkele ramen en dakgoten van de twee woningen raakten beschadigd door de hevige stralingshitte.