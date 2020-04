Nachtwinkels eisen verplichte sluiting: “Ze verdienen vrijwel niets en vrezen voor hun gezondheid”

Een twintigtal nachtwinkeleigenaars heeft zich verenigd en advocaat Abderrahim Lahlali in de arm genomen. Met een ingebrekestelling eisen ze nu een verplichte sluiting. “Ze vrezen voor hun veiligheid en gezondheid. Ook zien ze hun inkomsten in rook opgaan”, zegt hun advocaat Abderrahim Lahlali.

“Het is niet fair dat nachtwinkels nu moeten concurreren met andere voedingswinkels”, zegt Lahlali. “Ze mogen pas om 19 uur opengaan en moeten om 22 uur al terug dicht. Hun openingsuren zijn fel ingekort met 70 procent en hun inkomsten gaan in rook op. Soms tot luttele euro’s per week.”

Zaken die hun omzet met 60 procent zien teruglopen hebben recht op een premie van 3.000 euro, winkels die moeten sluiten hebben recht op 4.000 euro. Bovendien hebben laatstgenoemde recht op een dagpremie van 160 euro. “Het klopt dat louter financieel het interessanter zou zijn om een premie van 3.000 euro te krijgen samengevoegd met het beetje omzet dat ze draaien. Dat kleine beetje is nog steeds hoger dan de dagpremie. Maar daar gaat het in feite niet om. Het is hen te doen om hun gezondheid en veiligheid. Social distancing valt niet te handhaven gezien het om kleine winkeltjes gaat, ook neemt hun cliënteel, al dan niet in hogere sferen, het daar niet nauw mee.”

Later dan 22 uur?

Het verplichte sluitingsuur verlaten is volgens Lahlali geen oplossing. “Wie loopt er nu nog na 22 uur op straat? Dat zijn mensen die vaak onder invloed zijn en die zich ronduit gevaarlijk gedragen. Zo werd één van mijn cliënten kort voor 22 uur geconfronteerd met drie dronken klanten in haar piepklein winkeltje. Toen ze hen vroeg om afstand te houden, kwamen ze met drie recht in haar gezicht staan. ‘Waar is uw mondmasker? We willen niet dat je ons besmet’, zeiden ze. Dat is ronduit onverantwoord.”

Gerechtelijk grof geschut is dit niet, vindt Lahlalli. In het verleden eiste hij al dwangsommen omdat ons land kinderen en weduwes van Syriëstrijders weigerde terug te halen. “Een dagvaarding, dat is een bazooka. We hopen nog steeds tot een onderhandelde oplossing te komen. We rekenen op het voortschrijdend inzicht. Kappers waren aanvankelijk ook essentieel. Naar hen is naar geluisterd en dat is maar goed ook. Ik hoop dat ook mijn cliënten gehoord zullen worden.”