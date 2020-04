Man verdwijnt tijdens het hiken van de wereld, vijf dagen later is zijn land in lockdown: “Nergens mensen of auto’s, heel akelig”

James Johnston wist niet wat hij zag toen hij na vijf dagen trekken door een gebergte in Nieuw-Zeeland weer in de bewoonde wereld kwam. “Geen auto’s, geen mensen, helemaal niets: heel akelig”, getuigt hij in The guardian over de lockdown door het coronavirus.

De Routeburn-route op South Island in Nieuw-Zeeland is bij trekkers een beroemde en bijzonder populaire trektocht. Om die te kunnen maken, moet je een wachtlijst van enkele jaren trotseren. En dus twijfelde de Brit James Johnston (27), die al twee jaar in Nieuw-Zeeland woont, geen moment toen hij bericht kreeg dat het zijn beurt was.

Dat er op het moment van zijn vertrek enkele besmettingen met het coronavirus waren in het land, deerde hem niet. Van een lockdown was nog geen sprake. De overheid raadde mensen wel aan om afstand te houden van elkaar. Geen betere plaats om dat te doen dan in de bergen, dacht Johnston. En dus vertrok hij.

Akelig

Maar toen hij vijf dagen later aankwam bij een gastenverblijf op de route, schrok hij danig. “Daar zijn altijd heel veel mensen. Het is een van de meest populaire trektochten in het land”, zegt de twintiger in The guardian. “Maar nu zag ik hoe heel het gebied verlaten was. Er waren geen auto’s en geen mensen te zien, heel raar. Het feit dat deze ongelooflijk populaire plaats leeg was in deze drukke maand, dat was zelfs een beetje akelig.”

Omdat je met je smartphone geen ontvangst hebt tijdens de wandeling, had Johnston er geen idee van dat het land intussen in lockdown was gegaan. Het “akelige” gevoel werd ook vervelend, want er waren geen auto’s om hem een lift te geven naar Queenstown, goed 70 kilometer verder. Tot plots een auto met drie mannen opdook.

“Ze waren verrast om me te zien”, zegt Johnston. “En ik was verrast om hen te zien. Ik vroeg of ze me een lift wilden geven, en ze zeiden dat het absoluut niet kon. We mogen niemand meenemen in de auto, zeiden ze.” De Brit schrok toen ze hem vertelden waarom. “Het was heel akelig”, zegt hij. “Drie vreemde mannen die je plots spreken over het einde van de wereld, dat was overweldigend.”

Meer dan 200 berichten

Uiteindelijk namen de drie mannen toch het risico om de man mee te nemen. “Zodra ik ontvangst had op mijn telefoon, zag ik dat ik meer dan 200 berichten had van bezorgde kennissen, vrienden en familie. Tijdens de autorit zag ik alleen politiewagens. Nergens waren andere auto’s of mensen te zien. Heel angstaanjagend. De hele reis voelde als Black mirror (de sciencefictionreeks, nvdr.). En ik viel uit de lucht.”

Johnston is nu weer in zijn appartement in Wellington met zijn vier medebewoners, waar hij in quarantaine moet blijven. “Toen ik vertrok op die tocht, vroeg ik me af hoe de wereld er zou uitzien wanneer ik terug was. Dit had ik nooit kunnen denken.”