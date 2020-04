“Net nu schitterend lenteweekend eraan komt”: Politie gefrustreerd omdat eenduidige coronaregels maar uitblijven

Met je lief rondlopen, pingpongen of voetballen: mag het of niet? Die interpretatie verschilt van politiezone tot politiezone. Een duidelijke handleiding, nochtans al lang beloofd, is nog maar eens uitgesteld. Met een stralend weekend voor de deur is dat zeer frustrerend, klinkt het in politiekringen. “En de mensen zijn al zo inventief om de regels te omzeilen.”