Al weken “in ons kot” en toch blijft aantal nieuwe besmettingen hoog: hoe kan dat?

Er zijn opnieuw 132 doden gerapporteerd in de afgelopen 24 uur in ons land. Toch lijken de cijfers te stabiliseren, zo meldde viroloog Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persconferentie. Al zijn er, ondanks de ‘lockdown light’, ook 1.422 nieuwe besmettingen vastgesteld. Van Gucht legde uit hoe dat kan.

In totaal eiste het virus al 1.143 mensenlevens in ons land. 5.552 mensen liggen momenteel in het ziekenhuis van wie 1.205 op intensieve zorgen. 916 patiënten beademd, een toename van 10 personen.

“We krijgen regelmatig de vraag: hoe komt het dat ondanks de maatregelen er nieuwe gevallen bijkomen? Het is belangrijk om te zeggen dat de cijfers lijken te stabiliseren. Het aantal nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoog, maar lijkt niet verder door te stijgen. Dat is bemoedigend en een mooi teken. Mogelijk dat we naar een piek in de komende dagen evolueren, maar dat is moeilijk te zeggen. Om echt van een piek te spreken, moet je eigenlijk wachten tot na de piek. Ik heb goede hoop dat we dat één dezer dagen kunnen zeggen, maar het blijft koffiedik kijken omdat we telkens weer de cijfers moeten afwachten.”

(lees verder onder de grafieken)

“We hebben de maatschappij nu eigenlijk opgedeeld in verschillende groepen. Een gezin, een woon-zorgcentrum, een bedrijf: door de maatregelen proberen we zo veel mogelijk de ontmoetingen tussen die verschillende groepen te verminderen zodat het virus zich minder gemakkelijk verder kan verspreiden. Het virus blijft nog wel circuleren binnen die sociale groepen. Maar dit gebeurt veel trager dan wanneer we niets hadden gedaan. Het virus botst op hinderpalen, mensen bouwen immuniteit op. Wanneer de cijfers gaan zakken, moeten we de grip houden. Anders dreigt de dam die we hebben opgebouwd tegen het virus door te breken. Inspanningen blijven dus belangrijk, ook wanneer de cijfers zouden zakken.”

Ook nu er zonnig weer aankomt, blijft het dus belangrijk om sociale afstand te respecteren en de genomen maatregelen vol te houden.

