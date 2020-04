Bree en Maaseik moeten opdraaien voor pensioenbom van 40 tot 60 miljoen euro

Bree / Maaseik - De stadsbesturen van Maaseik en Bree en hun respectieve OCMW’s zullen de komende jaren de pensioenen van 59 vastbenoemde personeelsleden van het vroegere Medisch Centrum Noord-Oost Limburg (MCNOL) betalen. Dat heeft de burgerlijke rechtbank in Tongeren beslist. De rekening wordt geschat op 40 tot 60 miljoen euro.

In de jaren negentig brachten de gemeenten Bree en Maaseik hun vastbenoemde verplegers onder in het MCNOL. Dat ging echter in 2000 in vereffening nadat het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) werd opgericht. Er werd afgesproken dat het MCNOL zou blijven instaan voor de vastbenoemde personeelsleden en dat de exploitatiekosten via een verdeelsleutel door de OCMW’s van Bree en Maaseik zouden betaald worden. De vereffening van het MCNOL zou aangehouden blijven zolang de pensioenen van hun personeel moeten uitbetaald worden.

Er werden allerlei pogingen ondernomen om de zestig verplegers te laten aansluiten bij het pensioenfonds van de RSZ maar die mislukten. MCNOL sloot daarom bij Ethias twee verzekeringen af waarop een bedrag van 7,7 miljoen euro werd gestort om de pensioenen te kunnen betalen. Toen al was duidelijk dat dit niet zou volstaan om de komende dertig jaar de pensioenen van de zestig Maaseikse verplegers te betalen. In 2018 was de pot leeg. Door een noodstorting van de stadsbesturen konden de pensioenen voorlopig toch nog uitbetaald worden.

De rechter besliste nu dat Bree en Maaseik de pensioenlast van de nog 59 levende verplegers op zich moeten nemen omdat zij deelgenoten zijn in het MCNOL. De rechter legde in het vonnis ook de verdeelsleutel vast. Zo moeten het OCMW en het stadsbestuur van Maaseik de komende jaren elk 29,53 procent van de pensioenlast voor hun rekening nemen. De overige 40,94 procent moet worden verdeeld onder het stadsbestuur en het OCMW van Bree.

