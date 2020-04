“Joker” die klopjacht op Michel Lelièvre op gang bracht, riskeert 1 jaar cel en 2.000 euro boete

Brussel - Silvio V., de man die onder het pseudoniem “Joker” op sociale media de klopjacht op Michel Lelièvre (48) op gang bracht na diens vrijlating, riskeert daarvoor 1 jaar cel en 2.000 euro boete. Lelièvre kon door de oproep van Joker gelokaliseerd worden en werd op straat in elkaar geslagen.

Het gebeurde midden december vorig jaar, nauwelijks twee weken nadat Michel Lelièvre na 23 jaar cel door de strafuitvoeringsrechtbank was vrijgelaten. Silvio V., een gewezen militair, riep op sociale media een groep in het leven om de woonplaats van Lelièvre te weten te komen. En hem “eens goed onder handen te nemen”.

Michel Lelièvre op zijn proces in 2004. Foto: BELGA

Dat laatste gebeurde ook, zij het niet door “Joker” zelf. De man vond dat trouwens openlijk een spijtige zaak, want hij had zelf 2 uur lang postgevat voor de woonplaats van Lelièvre om “hem zijn verdiende loon te geven”.

“Grens overschreden”

“Joker” werd geïdentificeerd en voor de rechter gedaagd. “De man moet respect leren opbrengen voor de beslissingen van het gerecht”, aldus meester Benjamine Bovy, advocate van Lelièvre, vrijdag. “Een assisenhof heeft mijn cliënt na rijp beraad tot 25 jaar veroordeeld, niet tot levenslang. En 23 jaar later heeft de strafuitvoeringsrechtbank beslist dat hij weer kon vrijkomen. Het behoort meneer V. niet toe om het recht in eigen handen te nemen.”

“Hij heeft zelf bekend dat het de bedoeling was van zijn groep om meneer Lelièvre te lokaliseren en een lesje te leren. Dat is ook wat gebeurd is, zij het door derden. Er is een groot verschil tussen het uiten van zijn mening en het aanzetten van andere burgers om misdaden of misdrijven te begaan. De heer V. heeft die grens duidelijk overschreden.”

Geen ‘oog om oog, tand om tand’

Daar was substituut-procureur Denis Goeman het volmondig mee eens. “Meneer V. beroept zich op de vergeldingswet oog om oog, tand om tand. Hij vergeet echter dat meneer Lelièvre hem nooit enig nadeel berokkend heeft en dat dit principe, dat ons rechtssysteem niet kan aanvaarden, voor hem dus helemaal niet opgaat”, voegde de magistraat eraan toe.

“Ik kan het rechtstreekse verband tussen de oproep van meneer V. en de slagen die meneer Lelièvre heeft moeten incasseren, niet aantonen. Maar dat meneer V. het slachtoffer heeft belaagd en bedreigd, en dat hij anderen heeft aangespoord om een delict te begaan, dat staat als een paal boven water en dat heeft hij ook zelf bekend. Ik vraag dan ook 1 jaar cel en een boete van 2.000 euro.”

De zaak leek in kannen en kruiken, temeer daar Silvio V. afwezig was toen beslist werd om op 8 mei uitspraak te doen. Maar plots is hij toch komen opdagen. Afwachten dus of dat iets aan de gang van zaken zal veranderen.