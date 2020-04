Ellenlange file aan de drukste Colruyt van het land

Wie vrijdag boodschappen wil gaan doen in de Colruyt van Heverlee moet daar veel voor over hebben. Er staat al de hele ochtend een file van meer dan 100 mensen. “We zijn sowieso de drukste Colruyt van het land, maar dit is toch wel de langste file die we deze week al zagen”, klinkt het personeel. Nochtans zijn er vandaag in de Colruyt geen uitzonderlijke acties. De kortingen waren er donderdag ook al. Waarom de vele wachtenden dan net nu komen?