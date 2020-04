Mehdi Bayat stelt voetbalploegen gerust: “Europese plaatsen voor België zijn niet in gevaar”

Als voorzitter van de bond en lid van de raad van bestuur van de Pro League ging Mehdi Bayat vanochtend de discussie aan met de Europese voetbalbond UEFA. “We hebben een constructief gesprek gehad”, zegt de Iraanse Fransman. “We hebben uitgelegd waarom we hebben beslist onze competitie te stoppen. De UEFA heeft begrip voor ons standpunt.”

Bayat twijfelt er niet aan dat de Europese tickets van de Belgische ploegen in gevaar kunnen komen. Zijn ploeg Charleroi kan volgend seizoen voor de tweede keer in vijfentwintig jaar deelnemen aan een groot Europees bekertoernooi. De UEFA had in een brief geschreven dat de Europese plaatsen van landen in gevaar kunnen komen als de nationale competitie voortijdig wordt afgebroken.

“Als je de brief van de UEFA leest valt het woord België geen enkele keer. De enige reden dat die brief is verstuurd is omdat de UEFA zelf onder grote druk staat. Enerzijds van de grote landen die om financiële redenen hun competitie willen afwerken. Anderzijds van de kleine landen die om diezelfde financiële redenen hun competitie willen stoppen en een andere willen beginnen. Daarnaast speelt ook het gezondheidsargument. Dat hebben we allemaal aan de UEFA uitgelegd. Maar we willen wel solidair blijven met de andere landen. Net zoals we donderdag een solidaire beslissing hebben genomen met alle Belgische clubs.”

“TV-geld niet herverdelen”

Bayat gaat er nog steeds van uit dat er volgend seizoen met zestien clubs en play-offs gespeeld kan worden, volgens de klassieke formule. “Er is vandaag geen tweederdemeerderheid om te gaan naar een competitie met achttien. Dat zou een slecht idee zijn want als we het tv-geld plots moeten verdelen over achttien clubs moet de verdeelsleutel die we hebben afgesproken overboord. En ik wil de onderhandelingen met Antwerp en de andere clubs niet opnieuw voeren.”