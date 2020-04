Welkom in de Chinese publieke opinie: waar het Westen verantwoordelijk is voor het coronavirus, dissidenten de mond gesnoerd worden, en men vooral op lange termijn denkt

Westerse landen verbergen hun echte aantallen doden aan het coronavirus. Ze zouden het Chinese voorbeeld in de strijd tegen de pandemie moeten volgen. Sterker nog: ze zijn zélf de oorzaak van het virus, en deze globale crisis was nooit de schuld van China. Welkom in de Chinese publieke opinie.

Nu de paniek rond het coronavirus in China wegebt, is het land dat als eerste getroffen werd door de ziekte in de greep van een ander koortsachtig virus: dat van nationalisme, complottheorieën en een eeuwenoud wantrouwen jegens het Westen. Weken nadat de Chinese overheid onder het vergrootglas kwam te liggen omwille van vermeend mismanagement van de crisis, zijn zelfs belangrijke overheidsofficials in Peking maar al te blij om te wijzen op fouten in pakweg Italië, Zuid-Korea en de Verenigde Staten die hebben bijgedragen tot deze wereldwijde crisis.

Zo deden op het Chinese internet verschillende theorieën de ronde. Dat zelfs voor de uitbraak van het coronavirus in Wuhan een “mysterieuze longziekte” de ronde deed in Italië. Dat het virus eerst uitbrak bij een sekte in Zuid-Korea. Of in de Verenigde Staten, maar dat de Amerikanen de dodentol verborgen door de slachtoffers toe te schrijven aan “griep”. Of nog: dat het virus een Amerikaans biowapen is.

Voor alle duidelijkheid: het is met een vergrootglas zoeken naar een geloofwaardige expert die de oorsprong van het virus elders dan in Wuhan zoekt. De uitspraken van de Italiaanse dokter die aan de basis ligt van de theorie van de “mysterieuze” longziekte, werden uit hun context gehaald. En het virus is volstrekt ongeschikt als militair wapen.

De uitspraken van de Italiaanse dokter Giuseppe Remuzzi leidden tot een complottheorie in China. Foto: rr

Het waarom

Maar goed, dat het internet een poel van bizarre complottheorieën is, is niet nieuw. Wat in de Chinese context wel nieuw is, is dat de overheidscensoren die niet verwijderen. “Kijk op populaire Chinese sites als WeChat, Weibo of Baidu. Het staat vol met verwijzingen naar andere landen”, zegt professor Xiao Qiang van de Universiteit van Californië in de Washington Post.

“Het is geen verrassing dat al die haat voor buitenlanders wordt toegelaten net op het moment dat het imago van de Communistische Partij en president Xi Jinping zo’n zware deuk kregen, omdat steeds meer bleek dat de Chinese overheid de oorspronkelijke uitbraak had proberen toe te dekken. Het is ook meer dan gewoon wat desinformatie”, aldus professor Xiao, een notoir criticus van het Chinese regime. “Het is een georkestreerde campagne door de overheid op elk mogelijk niveau zoals je die maar zelden ziet. Het is een tegenoffensief.”

Ook volgens professor Jonathan Holslag, Chinakenner van de VUB, gaat om het een informatieoorlog. “De Chinese censuur laat nog steeds geen kritiek op president Xi toe, maar viert inderdaad wel de teugels als het gaat om kritiek op het Westen. Dat is met name voor binnenlands gebruik: door het nationalisme aan te zwengelen en aan te tonen hoe het Westen met de billen bloot gaat, wordt de kritiek op Xi en het eigen systeem gedempt.”

Kritiek op het Westen mag, kritiek op president Xi blijft nog steeds onaanvaardbaar. Foto: AP

Hoe het begon

Die informatieoorlog lijkt te zijn begonnen op 27 februari, toen de Chinese longarts Zhong Nanshan – die in het verleden al meermaals belangrijke overheidsmededelingen bracht – op de staatstelevisie voor zijn neus weg zei dat “het coronavirus voor het eerst opdook in China, maar misschien niet in China ontstaan was”. Die gedachtekronkel was voldoende.

Staatsmedia begonnen massaal krantenkoppen te publiceren waarin twijfel werd gezaaid over de Chinese verantwoordelijkheid in de uitbraak van het virus. Invloedrijke Weibo-gebruikers (de Chinese variant van Facebook) deelden een video van een Taiwanese professor die speculeerde over Amerikaanse betrokkenheid. Populaire WeChat-gebruikers beschreven hoe het Amerikaanse militairen het virus in oktober zouden hebben kunnen verspreiden tijdens de Militaire Wereldspelen, die gehouden werden in... Wuhan.

Het resultaat: “Waarom moeten wij ons verontschuldigen?”

Het resultaat: het wijdverspreide geloof in de Chinese publieke opinie dat het land niet verantwoordelijk is voor de uitbraak van het coronavirus. En dus ook geen verantwoordelijkheid moet opnemen voor de pandemie. Of zoals een populaire WeChat-account het formuleerde: “Als het virus ontstaan in is in de VS, moet China zich dan nog verontschuldigen bij de wereld?”

Toen een populaire blogger een poll organiseerde over de vraag of ze zich vragen stelden bij de communicatie van de Amerikaanse overheid, antwoordde 91 procent van de 116.000 surfers positief. “Ze kunnen het virus niet genezen dus proberen ze de schuld op China te steken”, klonk het. Anderen lachten met het westerse onvermogen om evenveel maskers te produceren als China.

Het dagelijkse leven in Wuhan lijkt stilaan weer op gang te komen. Foto: AFP

Dissidenten de mond gesnoerd

Toch is niet iedereen in China het eens met de pogingen om de schuld van zich af te schuiven. Een journalist van de staatskrant China Youth Daily schreef vorige donderdag dat het “weerzinwekkend” was hoe zijn landgenoten “lachten met de miserie van anderen” en “andere landen demoniseerden tijdens deze wereldwijde crisis”. “We kleineren de inspanningen van anderen tegen dit virus om onze eigenwaan te voeden”, schreef Cao Lin.

Ook Wang Xiaolei, een voormalig journalist en tegenwoordig populair WeChat-gezicht, drong er bij zijn landgenoten op aan te stoppen andere landen te beschuldigen en zelf verantwoordelijkheid op te nemen. “Wees psychologisch gezond en herstel je vloer”, schreef de man afgelopen vrijdag in een metafoor waarin hij China vergeleek met een huurder wiens appartement onderstroomt en dan zijn onderburen de schuld geeft. Het kwam de schrijver meteen op een stortvloed aan negatieve reacties te staan. Zondag was zijn mening vakkundig van het Chinese internet weggeschrobd.

De cirkel is rond

Afgelopen woensdag werd de cirkel rondgemaakt, toen de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dokter Zhong als bron citeerde om te concluderen dat er onzekerheid bestaat over de oorsprong van het virus. “Het is extreem onverantwoordelijk van sommige media om het coronavirus ‘het Chinese virus’ te noemen” aldus Zhao Lijian. Daarmee gaf hij in één niet zo subtiele beweging meteen ook de Amerikaanse president Trump een veeg uit de pan. Trump had er op dat moment al dagenlang een spelletje van gemaakt om – ondanks protest van Amerikaanse media – te spreken over “het Chinese virus” of “het Wuhan-virus”.

Zhao ontkende ook dat de Chinese overheid dezer dagen liegt over het aantal nieuwe besmettingen en doden. Nochtans wees een onderzoek van de Amerikaanse inlichtingendiensten uit dat de Chinese overheid daar op zijn minst gezegd losjes met de feiten omspringt. Maar dat werd van de hand gewezen met het argument dat “diezelfde inlichtingendiensten ook zeker waren dat Saddam Hussein over massavernietigingswapens beschikte”.

De levering van duizenden urnen in Wuhan deed recent vragen rijzen over de echte aanhoudende dodentol in de Chinese stad. Foto: Caixin

“De VS zijn ons een verklaring verschuldigd!”

Dat China de afgelopen dagen miljoenen testkits, mondmaskers, ventilators en andere medicijnen verstuurde naar de rest van de wereld, liet de woordvoerder toe om het debat verder te vertroebelen. “Onze inspanningen en opoffering hebben tijd gekocht voor de rest van de wereld. Sommige mensen proberen van China de zondebok te maken voor hun eigen respons op deze crisis. Mission Impossible”, klonk het. En later: “We hebben geen tijd of zin in eender welke desinformatiecampagne. Een virus geen ras, grens of ideologie. Het leven en de veiligheid van mensen komt eerst! De schuld afschuiven en anderen belasteren zullen ons verloren tijd niet doen inhalen. Allen door nauwer samen te werken kunnen we deze pandemie verslaan.”

In de dagen daarna ging Zhao nog verder, en retweette hij alle mogelijke complottheorieën. En zelf schreef hij op Twitter dat de VS “met de broek op de enkels waren betrapt”. “Wanneer werd de eerste patiënt in de VS ziek? Hoe veel mensen zijn er ziek? In welke ziekenhuizen liggen ze? Het zou kunnen zijn dat het Amerikaanse leger de epidemie naar Wuhan bracht. Wees transparant! Maak jullie data bekend! De VS zijn ons een verklaring verschuldigd!” Hij ging zelfs zo ver dat hij een onderzoek van international experts in de VS eiste.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

Dezelfde dag publiceerde het Chinese nieuwsagentschap Xinhua News Agency een opiniebijdrage waarin het suggereerde dat het virus elders was ontstaan, en eiste het dat Amerikaanse officials en journalisten zich zouden verontschuldigen.

“De Chinezen volgen het voorbeeld van de Russen: dergelijke autoritaire landen willen onze overheden al langer diskrediteren door heel agressief gebruik te maken van sociale media”, aldus professor Holslag. “Met de maskerdiplomatie wil China nu vooral verdeeldheid zaaien: ze zien heel goed dat de samenwerking in de Europese Unie momenteel op losse schroeven staat. En hoe verdeelder, hoe beter. Want dan kunnen zij in de toekomst meer invloed uitoefenen, als het gaat om mensenrechten, of handelsdisputen, of veiligheidskwesties.”

Expert: US has surpassed China in terms of new confirmed cases. US should try to find a way to curb the outbreak! China has implemented measures for 2 months, allowing time & offering experience for US to learn from it, but US has hardly done anything. https://t.co/zNTAFP2TB2 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 10, 2020

Propagandamachine

Ook in België draait die propagandamachine op volle toeren. In een interview met het weekblad Knack wees de Chinese ambassadeur in ons land Cao Zhongming de verantwoordelijkheid voor het coronavirus bijna integraal af. “China heeft vanaf het begin op een verantwoordelijke en transparante manier gecommuniceerd”, wilde Cao niet weten van de beschuldiging dat de Chinese overheid de uitbraak van het virus wekenlang probeerde toe te dekken.

“Zo gauw we de genetische code van het virus hadden ontcijferd, hebben we die gedeeld met de Wereldgezondheidsorganisatie, wat de ontwikkeling van diagnostische tests heeft versneld”, klonk het in zijn ietwat gekleurde versie van de feiten. Dat de oogarts die waarschuwde voor de uitbraak het zwijgen werd opgelegd, was dan weer een “geïsoleerd incident dat we niet mogen opblazen tot proporties die ze niet verdienen.”

Cao Zhongming, de Chinese ambassadeur in België. Foto: BELGA

De wereld na de crisis: “De boomerang keert nog wel terug”

Door te sussen volgt Cao het voorbeeld van de Chinese ambassadeur in Washington, Cui Tiankai . Die deed de complottheorieën die in zijn eigen land gedoogd werden door de overheid af als “onzin”. Naar buitenuit speelt China een andere rol: door hulpmiddelen naar landen over de hele wereld te sturen, wil het land volgens professor Holslag “aantonen dat zij wél een betrouwbare partner kunnen zijn. Dan is het maar een kleine investering om een paar mondmaskers op te sturen om hun imago op peil te houden en te voorkomen dat de kritiek op China te sterk wordt.”

Hij krijgt bijval van professor David Criekemans, expert internationale betrekkingen van de UA. “China is een grote producent van dergelijke medische producten, en wil die nu gebruiken als hefboom. Ze hopen daarmee vrienden voor het leven te creëren. Maar zowel de Britten als de Fransen hebben er al op gealludeerd dat ze daar niet zo makkelijk mee zullen wegkomen, en dat er – eenmaal de crisis voorbij is – nog een serieus woordje met de Chinezen zal worden gesproken. President Macron heeft al gesuggereerd dat de productie van dergelijke cruciale middelen terug naar het Westen gehaald moet worden. Dus of China als winnaar uit deze crisis komt? Dat moeten we nog maar afwachten. De boomerang keert nog wel terug.”

“China zal de wereld heus niet runnen na deze crisis, daarvoor staat het intern zelf nog veel te zwak”, meent ook Holslag. “Maar dat het Westen verzwakt uit deze crisis komt, dat staat wel vast. Het is tekenend dat koning Filip moet bellen met Jack Ma (de stichter van het Chinese bedrijf Ali Baba, nvdr.) om een lading mondmaskers los te weken. Dat toont aan hoe slecht het met ons gesteld is, hoe moeilijk wij het grote plaatje nog zien: België probeert gewoon de komende maanden door te strompelen, en dan zien we wel waar we staan. Maar in China kijkt men naar de veel langere termijn: zij zullen ervoor zorgen dat deze gezondheidscrisis voor hen positief uitpakt.”