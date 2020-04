Cultvoetballer wil mensen in coronacrisis helpen en deelt 100.000 condooms uit: “Ik kan ze toch niet allemaal consumeren”

Wie herinnert zich niet de multigetalenteerde teams van AC Parma uit de jaren 90? Een van de gekste voetballers uit die glorierijke periode was Faustino Asprilla. En die is zijn zotte kuren nog niet verleerd.

De intussen 50-jarige Colombiaan won tijdens zijn carrière in Italië twee keer de UEFA Cup, één keer Europacup II, een Europese supercup en een Italiaanse beker. Asprilla speelde destijds aan de zijde van onder anderen Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo en Dino Baggio.

Na zijn carrière dook de gewezen spits en 58-voudig international het bedrijfsleven in. Hij richtte zich op de productie van condooms, onder de naam ‘Condoms Tino’. Maar door de coronacrisis is zijn fabriek (tijdelijk) moeten sluiten, waardoor Asprilla met een stock van naar eigen zeggen 3.580.000 plastiekjes zit. Daarvan doneert hij er nu 100.000 aan de strijd tegen het virus.

Foto: EFE

“In deze quarantainetijden is het niet goed om kinderen te maken”, aldus de ex-speler van Parma. “Ik heb nog veel condooms in huis en ik wil dat mensen me helpen ze te consumeren. Ik heb het dan ook heel moeilijk om ze allemaal zelf te gebruiken. Ik heb slechts 3.580.000 condooms op voorraad totdat we de fabriek kunnen heropenen. Op dat moment ben ik bovendien van plan om één condoom cadeau te doen bij de aankoop van een doosje van drie.”