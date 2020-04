VIDEO. Filmpje van Wim Lybaert brengt plots honderd mensen samen: “Een prachtig gebaar, maar luister alsjeblieft van thuis naar de zegeklok”

Brugge - Zo’n honderd mensen verzamelden donderdagavond op de Brugse Markt om er de zegeklok van de Halletoren te aanhoren. Geïnspireerd door een filmpje van Wim Lybaert voor Eén. “Luister, maar kom alsjeblieft niet kijken”, reageert de burgemeester.

De Brugse politie is not amused met een filmpje dat televisiemaker Wim Lybaert voor Eén maakte. Hij trok woensdagavond naar de Markt in Brugge om er de zegeklok van de Halletoren te aanhoren. Die wordt tijdens de coronacrisis elke avond om 20 uur geluid.

Wim Lybaert maakt iets bijzonders mee in Brugge Het zijn bijzondere tijden. En daarom doet de stad Brugge elke dag om 20u00 iets speciaals. Wim Lybaert ging een kijkje nemen en kreeg er kippenvel van.

En dat is uitzonderlijk, want de zegeklok weerklinkt normaal enkel op speciale dagen, zoals de Heilige Bloedprocessie of de nationale feestdag. Maar in de huidige tijden dus ook. “Om iedereen die zich inzet tijdens deze crisis een hart onder de riem te steken. En we zullen dat doen zolang het nodig is”, zei de stad Brugge daarover.

Maar de Brugse politie is minder tevreden met de ‘reclame’ voor het luiden van de zegeklok. Want die lokte donderdagavond zo’n honderd mensen naar de Markt. En dat kan tegenwoordig niet meteen de bedoeling zijn. “We zijn ervan overtuigd dat het filmpje goed bedoeld was. En het bracht zeker heel wat warme reacties teweeg”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster bij de politie van Brugge. “Maar we vreesden wel meteen dat mensen massaal naar de Markt zouden trekken.”

Een vrees die terecht bleek. Want op de camerabeelden zag de politie hoe rond 20 uur heel wat mensen op de Markt samenkwamen om de zegeklok te aanhoren. Zij gingen ter plaatse en maakten enkele beelden van wat zich afspeelde. Dat werd vrijdag besproken.

“Zoiets kan uiteraard niet de bedoeling zijn”, aldus de woordvoerster. “We willen mensen daarom oproepen om niet massaal naar één plek te trekken.” Ze maakt de vergelijking met het applaus voor de zorg om 20 uur. “Dat mag ook niet uitgroeien tot halve straatfeestjes. Nogmaals, het is een prachtig gebaar en applaudisseren mag. Maar doe het vanuit je raam of in je voortuin. En hou de social distance altijd en overal in acht.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) kreeg de opmerkingen van de politie ook al te horen. Hij reageert met een dubbel gevoel. “Het is natuurlijk bedoeld als een mooi gebaar. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat mensen op de Markt gaan samenkomen. Ik zou iedereen willen vragen om van de zegeklok te genieten, maar dat wel thuis te doen. Luister vanuit uw tuin of kamer, maar zak niet naar de Markt af. De politie zal het alleszins in de gaten houden. Voorlopig gaan we er dus wel mee door.”

De politie benadrukt wel dat de meeste Bruggelingen goed bezig zijn. Maar ze waarschuwen tegelijkertijd voor het zonnige weekend dat voor de deur staat. “We vragen aan mensen met een tuin om vooral daar van de zon te genieten”, klinkt het. “Ga gerust eens even wandelen of fietsen, maar houd voldoende afstand van passanten. Wij gaan ook extra controleren op het hele grondgebied op samenscholingen en verplaatsingen die écht niet kunnen.”