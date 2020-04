De vrouw die Corona heet: “Mijn man zegt soms, ik geraak niet meer van mijn corona af”

Moet jij niet in quarantaine zitten? Sophie heeft het grapje al tientallen keren gehoord de jongste weken. “Zelfs mijn man maakt grapjes over mijn familienaam. Hij zegt soms: Ik geraak niet meer van mijn corona af.”

Sophie Corona (49) woont in Elewijt (Vlaams-Brabant) en heeft Italiaanse roots. Haar papa komt uit Sicilië maar ze is zelf in België geboren. Toch is ze trots op haar naam die nu al weken het wereldnieuws beheerst.

“Soms zie je mensen denken, meent ze dat nu echt, wanneer ik mijn familienaam zeg. Daarom gebruik ik soms de naam van mijn man”, zegt ze.

Vooral op het werk leidt het soms tot grappige toestanden. Ze heeft een HR-functie. “Als ik onze mail met de corona-update moet doorsturen, wordt er wel eens mee gelachen. De corona-update van Corona, klinkt het dan.”

De twee volwassen kinderen van Sophie dragen de naam van hun papa. Maar naast de vrouw uit Elewijt zijn er in België toch een 125-tal mensen met haar familienaam. Allemaal mensen met Italiaanse roots. “Vroeger deed mijn naam vooral denken aan het coronabier, nu besef ik dat hij voor altijd aan het dodelijke virus zal worden gelinkt.”